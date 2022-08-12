İrem Derici, ayağıyla şarap içti

Hem konser vermek hem de tatil yapmak için Alaçatı'ya giden İrem Derici, "Bu eller çok yoruldu artık, biraz da ayaklar yorulsun" dedi ve şarabını ayak parmaklarının arasına koyarak içti.

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Açıklama yapan İrem Derici, "Arkadaşlar selam herkese... Anca yazacak gücü buluyorum kendimde. Avcılar Sevim Alan konserimiz ve Konya Karaman konserlerimiz Covid olmam nedeniyle iptal edildi. Dün hastanedeydim ama bugün evdeyim. Hızlıca kendime gelip, konserlere devam edeceğim. Şerefsiz virüs yine cirit atıyor. Sizlerle buluşamadığım için çok üzgünüm. Büyük bir hevesle bekliyordum iki konseri de.... Dünyanın en güçlü kadınları listesinde zirveyi zorladığım için 2-3 güne ayaklanırım en geç, biliyorsunuz. Herkesi öpüyorum, kendinize çok dikkat edin. Beton ama Covid Derici... " demişti.

Alaçatı'ya gitti

Yaz sezonunda hem tatil yapıp hem de sahne alan İrem Derci, koronavirüsü atlattı ve Alaçatı'nın yolunu tuttu.

Ayağıyla şarap içti

Alaçatı'da bir mekanda sahne alacak olan 35 yaşındaki Derici, aynı zamanda Alaçatı tatilinin de tadını çıkarıyor.

Tatil serüvenini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan İrem Derici, "Bu eller çok yoruldu artık, biraz da ayaklar yorulsun." dedikten sonra içki dolu bardağındaki şarabını ayak parmaklarının arasına koyarak içti.

Milyonlarca kişi izledi

Bu görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşan İrem Derici'nin videosu, sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.