İrem Derici: Babam beni desteklemedi

Babası Hulusi Derici’nin şarkıcı olmasını istemediğini söyleyen İrem Derici, hayalinden hiçbir zaman vaçgeçmediğini söyledi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Spotify’da yayınlanan bir programa konuk oldu.

Nasıl şarkıcı olduğunu anlatan Derici, şarkıcı olmak istediğinde babası Hulusi Derici’den destek göremediğini söyledi.

"BIRAKIN BENİ"

Derici, “Beni zorla bir reklam şirketinde metin yazarı yaptı. Şarkıcı olmamı istemedi. Şarkı yarışmasına katıldığımda vazgeçmeyeceğimi anladı, yardım etti. Reklamcı olan babamın projesi olarak devam ettiğim için aklımın bile almayacağı bir yere geldim. Son 2 yıldır sallantılı bir dönemdeyim. Çünkü şarkılarımı kendim seçiyorum. Babam ‘Direksiyonu bana bırak, eski şaşaalı günlerine dönelim’ diyor. Ama 33 yaşına girdim, bıraksınlar beni artık.” dedi.