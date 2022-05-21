İrem Derici: Bekliyorum

Cem Belevi ile olaylı ayrılığının ardından toparlandığını söyleyen İrem Derici, “Sevmek müthiş bir his ve kalbim aşka açık, bekliyorum” dedi.

İrem Derici, meslektaşı Cem Belevi ile biten ilişkisinin ardından toparlandı.

Her akşam bir mekanda sahne alan şarkıcı, sevenlerinin desteği ile adeta kendine geldi.

Aşk yaşadığı herkese saygı duyuyor

Aşka tövbe etmediğini her defasında dile getiren şarkıcı, ilişkilerinden ders çıkarmadığını ve geçmiş ilişkilerindeki herkese saygı duyduğunu söyledi.

“Bekliyorum”

Derici, “Kalbim hasarlı ama bütün yaralar dört günde geçer. Sevmek müthiş bir his ve kalbim aşka açık, bekliyorum.” açıklamasını yaptı.

İhanet iddiası

35 yaşındaki şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz mart ayında ayrıldığı Cem Belevi tarafından ihanete uğradığını iddia etmişti.

Ancak eski sevgili, bu iddiaları kabul etmemişti.

“Ses kayıtları var”

Bunu duyan şarkıcı ise ses kayıtlarının olduğunu ima ederek, “Über samimiyetsiz açıklamayı izledim. Ben birkaç saat uyuyup, uyanıp her şeyi anlatayım ya... Bu sahtekarlık artık sıktı. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi ne dersin? 'Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım zaten’, ‘şu takvimi bir doldurayım şimdi kötü çocuk imajı çizemem'mi olsun ilk konumuz, yoksa alevler attığın influencer'lar mı? Sen seç. Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya bana fark etmez.” İfadelerini kullanmıştı.

“Köpek gibi sevmeye devam edeceğim”

Derici, tüm bu yaşananların ardından yine de aşka küsmediğini açıklamıştı.

Başarılı şarkıcı, “Buradan söylüyorum, aşka küsmedim. Köpek gibi sevmeye, güvenmeye ve devam edeceğim. Çünkü bir kişinin iblisliğini bütün erkek milletine atmak olmaz.” demişti.