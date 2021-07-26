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    İrem Derici: Beni bir türlü öldüremediniz

    Geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanan İrem Derici, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2021 - 13:48
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    İrem Derici: Beni bir türlü öldüremediniz

    Şarkıcı İrem Derici Alaçatı'daki tatilini noktalayıp İstanbul'a döndü. İstinyepark AVM'de kuaföre giden İrem Derici, kişisel bakımlarını yaptırdı.

    Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de rahatsızlanan ve hastanede serum taktırdığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Derici, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

    "ÖLMEYECEĞİM"

    Şarkıcı, "Beni bir türlü öldüremediniz, ölmeyeceğim! Hafif bir şey atlattım. Hastaneye girmedim bile, serum bağlatıp çıktım. Kahkaha atarak çektiğim fotoğraftan abarttınız da abarttınız" dedi.

    İrem Derici: Beni bir türlü öldüremediniz #1

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