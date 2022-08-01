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    İrem Derici, bir ayda 2 milyon 400 bin TL kazanacak

    Sahne başına 120 bin TL kazanan İrem Derici'nin bir ayda kazanacağı ücret dudak uçuklattı.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2022 - 13:38
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 14:30
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    İrem Derici, bir ayda 2 milyon 400 bin TL kazanacak

    Ünlü popçu İrem Derici, ağustos ayı boyunca Türkiye'nin birçok ilinde konser verecek. Adeta rekor kıracak olan İrem Derici, para basacak.

    20 konser

    Şarkıcı, ağustos ayı boyunca Bodrum, Marmaris, İzmir, Antalya gibi birçok yerde toplam 20 konser verecek.

    Sahne başı 120 bin TL

    Sahne başına 120 bin TL alan Derici, bir ayda 2 milyon 400 bin TL kazanacak.

    Öte yandan İrem Derici, Kurban Bayramı’nda hem konser vermiş hem de tatil yapmıştı. İrem Derici’ye konser esnasında babası da eşlik etmişti.

    İrem Derici, bir ayda 2 milyon 400 bin TL kazanacak #1

    İrem Derici, bir ayda 2 milyon 400 bin TL kazanacak #2


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