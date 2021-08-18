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    İrem Derici: Cem Belevi arkadaşım

    İrem Derici, Cem Belevi ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 08:33
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 09:37
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    İrem Derici: Cem Belevi arkadaşım

    Ünlü popçu İrem Derici, önceki gün yakın dostu Mustafa Ceceli ile birlikte Baltalimanı’ndaki bir mekanda görüntülendi.

    Cem Belevi ile yeni bir aşka yelken açtığı ve birlikte tatile gittikleri şeklinde çıkan haberlere yanıt veren şarkıcı, şöyle konuştu:

    "TUHAF BİR ŞEY Mİ?"

    “8 yıllık arkadaşımla tatile gitmem tuhaf bir şey mi? Biz arkadaşız. Yeni bir şey olursa söylerim yani.

    "SKANDAL İSTİYORUM"

    Yaz bitmeden skandal yaratmak istiyorum. Özledim, skandal özledim. Skandal dediğinde aklına ben gelmiyor muyum? Bugün yok ama yaz bitmeden skandal yapacağım.”

    İrem Derici: Cem Belevi arkadaşım #1İrem Derici: Cem Belevi arkadaşım #2


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