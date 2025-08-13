İrem Derici Eda Sakız-Burak Bulut çiftinin düğününde evlilik teklifi aldı

Sürekli ayrılıp barıştığı DJ sevgilisi Melih 'Jön' Kunukcu ile ilişkisi devam eden ünlü şarkıcı İrem Derici, yakın dostu olan sosyal medya fenomeni Eda Sakız ile meslektaşı Burak Bulut'un düğününde hayatının en büyük sürprizini yaşadı.

Ünlü şarkıcı, Melih Kunukçu'nun diz çöküp yüzük uzattığını görünce bir 30-40 saniye boyunca ne yaşadığını anlaya çalıştı.

"SONSUZA KADAR EVET"

Daha öne başından bir evlilik geçen ve uzun süredir aşkta aradığını bir türlü bulamayan İrem Derici, hayatının şokunu yaşadığını söyledi ve tekrar tekrar 'Sonsuza kadar evet!' dedi!