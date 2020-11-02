İrem Derici: Erkeğe ihtiyaç duymuyorum

Ünlü şarkıcı İrem Derici, önce gün Bebek'te gezerken objektife takıldı.

Koronavirüs salgını sebebiyle işsiz kalan ünlü şarkıcı İrem Derici, Bebek sahilde objektiflere yansıdı.

Evde canı sıkıldığı için arabayla gezmeye çıktığını söyleyen Derici, "İş yok güç yok daralıyorum evin içinde, çıkıp geziyorum sahilde. Kulaklığımı da takıyorum" dedi.

"MAHALLE SEVİYORUM BEN"

Derici, "Benim gönlüm mahalle hayatında oturmakta ama biliyorsunuz malum bir sapık olayı oldu. O yüzden güvenlikli siteye taşındım ama mahalle ortamını seviyorum" diyerek, bir süre daha güvenlikli yerde oturmak zorunda kalacağını sözlerine ekledi.

"O BENDEN KORKSUN"

33 yaşındaki İrem Derici, “Yaşadığınız olaydan sonra korktuğunuz oluyor mu? sorusuna, "Niye korkayım canım, insanlar benden korksun. O olayda da korktuğum yoktu ama suyu çıktığı için mahkemeye taşındı" yanıtını verdi.

"ERKEĞİN GÜCÜNE İHTİYACIM YOK"

Derici, “Erkeğin gücüne ihtiyaç duyuyor musunuz?" sorusuna ise, "Hiçbir erkeğin gücüne ihtiyaç duymuyorum. Yolda arabam bozulursa da yol yardım çağırırım. Benim hayatıma giren erkeklerin yeter artık bırak birazda ben yapayım dedikleri oldu" dedi.

"CABBAR BİR KADINIM"

Şarkıcı, sözlerine; "Cabbar bir kadınım her şeyi tek başıma yaparım. Fiziksel güç hariç, kadınların erkeklerden bir farkı olduğunu görmüyorum. Bende skandal yok bu aralar. Bundan sonra evlilikte yok" diye devam ederek Demet Akalın’a gönderme yaptı.