- En Son Haber
- Magazin Haberleri
- İrem Derici, ev halini paylaştı
İrem Derici, ev halini paylaştı
- Haber Merkezi
- 07.05.2020 - 17:33
İstanbul’daki evinde kendini karantinaya alan isimlerden İrem Derici, sosyal medyaya birbirinden iddialı fotoğraflar yüklüyor.
Ev halinde bile şıklığını elinden bırakmayan Derici, her güne ayrı kombinli bir kare bırakıyor.
Bugün de bir paylaşım yapan Derici, “Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım eve kendimi.” notunu düştü.
HEM EĞLENİYOR HEM DE DUYGUSALLAŞIYOR
Derici’nin fotoğrafına binlerce beğeni gelirken, en çok yapılan yorumlar şarkıcının karantina sürecine yönelik oldu.
Süreci bazen eğlenerek bazen de duygulanarak geçiren, bunu da takipçileri ile paylaşan Derici, bir takipçisinin sözlerine içerledi.
DÖVME YORUMU KIZDIRDI
Vücudunda bulunan dövmelerle ilgili kendisine yapılan, “İrem, dövme yaptırma artık, vücudunu kirletme… Beni enterese etmez ama güzel durduğunu sandığın şey tamamen iğrenç duruyor.” yorumuna sinirlenen Derici, “Şu silsilede tek doğru cümleniz, ‘Beni enterese etmez’” cevabını verdi.