İrem Derici fizik tedaviye başladı Ünlü şarkıcı İrem Derici, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle fizik tedaviye başladı.

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Şarkıları kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen şarkıcı İrem Derici, bir süredir Survivor yarışmasıyla adını duyuran Atakan Işıktutan ile aşk yaşıyor.

Fizik tedaviye başladı

Sosyal medya sayfasından sık sık sevgilisiyle olan mutlu karelerini takipçileriyle paylaşan İrem Derici, şimdi ise fizik tedavi görmeye başladı.

İrem Derici, önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Fizik tedaviye başladığını söyleyen şarkıcı, “Belimde ‘faset eklem sendromu’ (kireçlenme) diye bir şey olmuş. Sporu aksattım diyeymiş sanırım. Fizik tedaviye gidiyorum." diye konuştu.