İrem Derici, göğüs estetiği için ödediği ücreti açıkladı

Takipçilerinin sorularını yanıtlayan şarkıcı İrem Derici, en fazla estetik harcamasını göğsü için yaptırdığını, bunun 4 bin euroya mal olduğunu dile getirdi.

Sosyal medyada yaptığı ilginç itirafları ile adından sıkça söz ettiren İrem Derici, Instagram’da Soru-Cevap yaptı.

Açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düşen şarkıcı, takipçilerinden gelen sorulara içtenlikle cevap verdi.

"Şimdiye kadar hiç kimsenin bilmediği aşkın oldu mu?" sorusuna, "Oldu. Ben ne kadarını verirsem o kadarını biliyorsunuz. Ruhunuz duymadı, ben aşkımdan geberdim bütün yaz" şeklinde cevaplayan Derici, bugüne kadar yaptırdığı estetiklerle ilgili de net konuştu.

GÖĞÜS ESTETİĞİNE 4 BİN EURO HARCADI

Bir takipçisinin "En pahalı estetiğin ne kadar" şeklindeki sorusuna göğüs estetiğine vurgu yaptığı bir fotoğraf ile yanıt veren Derici, fiyatını da aynı görselde paylaştı.

İrem Derici göğüs estetiği için 4 bin euro harcadığını dile getirdi.

HAYDAR DÜMEN’Lİ CEVAP

Şarkıcının, "Cinsellik her yaşta önemli midir?" diyen takipçisine, Dr. Haydar Dümen'in fotoğrafını paylaşarak cevap vermesi de dikkatlerden kaçmadı.