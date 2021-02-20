- Haberler
- Magazin Haberleri
- İrem Derici, göğüs estetiği için ödediği ücreti açıkladı
İrem Derici, göğüs estetiği için ödediği ücreti açıkladı
- Haber Merkezi
- 20.02.2021 - 15:08
Sosyal medyada yaptığı ilginç itirafları ile adından sıkça söz ettiren İrem Derici, Instagram’da Soru-Cevap yaptı.
Açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düşen şarkıcı, takipçilerinden gelen sorulara içtenlikle cevap verdi.
"Şimdiye kadar hiç kimsenin bilmediği aşkın oldu mu?" sorusuna, "Oldu. Ben ne kadarını verirsem o kadarını biliyorsunuz. Ruhunuz duymadı, ben aşkımdan geberdim bütün yaz" şeklinde cevaplayan Derici, bugüne kadar yaptırdığı estetiklerle ilgili de net konuştu.
GÖĞÜS ESTETİĞİNE 4 BİN EURO HARCADI
Bir takipçisinin "En pahalı estetiğin ne kadar" şeklindeki sorusuna göğüs estetiğine vurgu yaptığı bir fotoğraf ile yanıt veren Derici, fiyatını da aynı görselde paylaştı.
İrem Derici göğüs estetiği için 4 bin euro harcadığını dile getirdi.
HAYDAR DÜMEN’Lİ CEVAP
Şarkıcının, "Cinsellik her yaşta önemli midir?" diyen takipçisine, Dr. Haydar Dümen'in fotoğrafını paylaşarak cevap vermesi de dikkatlerden kaçmadı.