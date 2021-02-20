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    İrem Derici, göğüs estetiği için ödediği ücreti açıkladı

    Takipçilerinin sorularını yanıtlayan şarkıcı İrem Derici, en fazla estetik harcamasını göğsü için yaptırdığını, bunun 4 bin euroya mal olduğunu dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2021 - 15:08
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    İrem Derici, göğüs estetiği için ödediği ücreti açıkladı

    Sosyal medyada yaptığı ilginç itirafları ile adından sıkça söz ettiren İrem Derici, Instagram’da Soru-Cevap yaptı.

    Açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düşen şarkıcı, takipçilerinden gelen sorulara içtenlikle cevap verdi.

    "Şimdiye kadar hiç kimsenin bilmediği aşkın oldu mu?" sorusuna, "Oldu. Ben ne kadarını verirsem o kadarını biliyorsunuz. Ruhunuz duymadı, ben aşkımdan geberdim bütün yaz" şeklinde cevaplayan Derici, bugüne kadar yaptırdığı estetiklerle ilgili de net konuştu.

    GÖĞÜS ESTETİĞİNE 4 BİN EURO HARCADI

    Bir takipçisinin "En pahalı estetiğin ne kadar" şeklindeki sorusuna göğüs estetiğine vurgu yaptığı bir fotoğraf ile yanıt veren Derici, fiyatını da aynı görselde paylaştı.

    İrem Derici göğüs estetiği için 4 bin euro harcadığını dile getirdi.

    İrem Derici, göğüs estetiği için ödediği ücreti açıkladı #1

    HAYDAR DÜMEN’Lİ CEVAP

    Şarkıcının, "Cinsellik her yaşta önemli midir?" diyen takipçisine, Dr. Haydar Dümen'in fotoğrafını paylaşarak cevap vermesi de dikkatlerden kaçmadı.

    İrem Derici, göğüs estetiği için ödediği ücreti açıkladı #2

    İrem Derici, göğüs estetiği için ödediği ücreti açıkladı #3

    İrem Derici, göğüs estetiği için ödediği ücreti açıkladı #4

    İrem Derici, göğüs estetiği için ödediği ücreti açıkladı #5

    İrem Derici, göğüs estetiği için ödediği ücreti açıkladı #6

    İrem Derici, göğüs estetiği için ödediği ücreti açıkladı #7

    İrem Derici, göğüs estetiği için ödediği ücreti açıkladı #8

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