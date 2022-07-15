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    İrem Derici hastanelik oldu

    Yoğun geçen konser maratonu nedeniyle yorgunluğu kaldıramayan İrem Derici, hastanelik oldu. Ünlü şarkıcı, enfeksiyon tedavisini ihmal ettiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2022 - 16:24
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    İrem Derici hastanelik oldu

    Kurban Bayramı da dahil neredeyse her gün sahne alan İrem Derici, bu yoğunluğu kaldıramadı.

    Hastanelik olan şarkıcı, tedavi altına alındı.

    “Nasıl başladı, nasıl bitti...”

    Yoğun konser programı nedeniyle sürekli seyahat eden şarkıcının, bünyesinin zayıf düştüğü, yorgunluğu kaldıramadığı ve önceki akşam Bodrum konseri sonrası hastaneye yattığı belirtildi.

    Hastaneden bir kare paylaşan 35 yaşındaki İrem Derici, “Nasıl başladı, nasıl bitti...” diye yazdı.

    İrem Derici hastanelik oldu #1

    “Geçmiş olsun” mesajları yağdı

    Bir süredir enfeksiyon tedavisi gören İrem Derici, konser maratonu nedeniyle tedavisini ihmal ettiğini de sözlerini ekledi.

    Takipçileri de “Geçmiş olsun” mesajlarıyla Derici'ye destek oldu.

    İrem Derici hastanelik oldu #2


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