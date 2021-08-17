İrem Derici ile Cem Belevi aşk yaşıyor iddiası

Her fırsatta arkadaş olduklarını söyleyen İrem Derici ile Cem Belevi, baş başa Bodrum'da tatil yapıyor.

Türk pop müziğinin sevilen iki ismi İrem Derici ile Cem Belevi’nin aşk yaşadığı iddia edildi.

TATİLDELER

Sık sık birlikte görüntülenen ve her fırsatta arkadaş olduklarını söyleyen ikilinin, ilişkilerini gizlediği ve Bodrum’da birlikte tatil yaptıkları öğrenildi.

BİRCAN İÇİN DE ARKADAŞIM DEMİŞTİ

Cem Belevi'nin, 2019 yılında dünyaevine girdiği Avukat Ömer Gezen'den geçtiğimiz mart ayında sürpriz şekilde boşanan Bircan Bali ile yakınlaştığı ileri sürülmüştü. Cem Belevi, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını anlatıp "Çeşme'de denk geldik sohbet ettik Bircan Bali ile. İrem gibi o da sevdiğim tanıdığım bir arkadaşım." dedi.

İrem Derici ile Cem Belevi çifti, geçtiğimiz günlerde Tan Taşçı’nın konserinde birlikte görüntülenmişti.

İrem Derici’nin Instagram hesabından paylaştığı siyah mayolu fotoğrafına, Cem Belevi’nin alev emojisi göndermesi gözlerden kaçmadı.