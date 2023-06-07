İrem Derici, kardeşini havalimanında gördü Sosyal medyayı aktif olarak kullanan şarkıcı İrem Derici, erkek kardeşi Cemre Derici ile tesadüfen havalimanında karşılaştı.

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Şu sıralar spor eğitmeni sevgilisi Atakan Işıktutan'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen İrem Derici, uzun süredir bir araya gelmediği erkek kardeşi Cemre Derici ile Adana Havalimanı'nda karşılaştı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Derici, kardeşiyle herkesi şaşkına çevirdi.

"Kardeşimle Adana Havalimanı'nda karşılaştım"

Instagram hesabından babasının diğer evliliğinden dünyaya gelen kardeşiyle fotoğrafını paylaşan Derici, "Ya kardeşimle Adana Havalimanı'nda karşılaştım, dünyanın en saçma anıydı Cemre Derici. Arkadaşı da diyor ki 'ne biçim ailesiniz'" notunu yazdı.