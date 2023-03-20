Ünlü şarkıcı İrem Derici, Survivor yarışmasıyla tanınan Atakan Işıktutan ile bir süredir mutlu bir birliktelik yaşıyor.

Ünlü şarkıcı için önceki akşam bir mekanda doğum günü partisi düzenlendi.

Derici, yeni yaşına sevgilisi Atakan Işıktutan ve yakın arkadaşlarıyla girdi.

Ünlü şarkıcı, sürpriz hazırlanan doğum gününde mumlarını üflerken şu sözleri söyledi:

“Bu yaşımın şöyle bir özelliği var. Deliler gibi aşık oldum, çok güzel bir adama aşık oldum. İyi insan olmak bence sınırlı olmalı çünkü suyu çıktığında işte böyle bir adam ortaya çıkıyor. Seni kimse üzmesin karşısında beni bulur. Her yaşım seninle olsun.”