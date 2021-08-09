Euro
10.1768
0.22%
Dolar
8.6328
0.2%
Altın
483.89
-0.95%
Borsa
1.441
0.41%
Bitcoin
379.000
-0.41%
EXEN Coin
23.08
-1.15%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    İrem Derici kendini 'Diva' ilan etti

    Yaptıklarıyla ve açıklamalarıyla sürekli dikkatleri üzerine çeken İrem Derici, son paylaşımıyla da tartışma konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 11:59
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 12:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İrem Derici kendini 'Diva' ilan etti

    Bir süre Çeşme'de tatil yaptıktan sonra konserlerine kaldığı yerden devam eden İrem Derici, iddialı sahne şovları ve kostümleriyle dikkat çekiyor. Derici, son verdiği konserden sonra kendini "Diva" ilan etti.

    "BİZ İŞ YAPIYORUZ"

    Sahneden bir karesini paylaşan İrem Derici, paylaşımına ise "Divalar drama yapmazlar. Biz iş yapıyoruz." notunu düştü.

    Derici'nin bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Derici'nin bazı takipçileri kendisini Diva ilan etmesine sinirlenirken bazıları ise "Bizim divamızsın" yorumları yaptı.

    İrem Derici kendini Diva ilan etti #1

    İrem Derici kendini Diva ilan etti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir