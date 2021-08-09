İrem Derici kendini 'Diva' ilan etti

İrem Derici kendini 'Diva' ilan etti

Yaptıklarıyla ve açıklamalarıyla sürekli dikkatleri üzerine çeken İrem Derici, son paylaşımıyla da tartışma konusu oldu.

Bir süre Çeşme'de tatil yaptıktan sonra konserlerine kaldığı yerden devam eden İrem Derici, iddialı sahne şovları ve kostümleriyle dikkat çekiyor. Derici, son verdiği konserden sonra kendini "Diva" ilan etti.

"BİZ İŞ YAPIYORUZ"

Sahneden bir karesini paylaşan İrem Derici, paylaşımına ise "Divalar drama yapmazlar. Biz iş yapıyoruz." notunu düştü.

Derici'nin bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Derici'nin bazı takipçileri kendisini Diva ilan etmesine sinirlenirken bazıları ise "Bizim divamızsın" yorumları yaptı.