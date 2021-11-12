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    İrem Derici, kendisini beğenmeyen takipçilere seslendi

    Dış görünüşüyle ilgili sürekli eleştirilen İrem Derici, kendisine gelen kötü yorumlara cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2021 - 08:05
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 08:41
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    İrem Derici, kendisini beğenmeyen takipçilere seslendi

    Sosyal medya hesabına gelen yorumlarda sürekli çirkin olduğu şeklinde ithamlarla karşılaşan ünlü şarkıcı İrem Derici, sessizliğini bozdu. Derici, kendisine bu yorumlarda bulunanları hedefine aldı.

    Bir takipçisinin, hep kötü çıktığı fotoğraflarının kullanılmasına tepki gösterdiği ifadelerin yer aldığı yorumuna yanıt veren Derici, şu ifadeleri kullandı:

    "ÇOK GÜZELLEŞTİM"

    "Aşkım o kadar güzelleştim ki yediremiyorlar. Ben bile kendime bakmaya doyamıyorum. Şiir gibi kadın oldum..."

    İrem Derici, kendisini beğenmeyen takipçilere seslendi #1İrem Derici, kendisini beğenmeyen takipçilere seslendi #2İrem Derici, kendisini beğenmeyen takipçilere seslendi #3İrem Derici, kendisini beğenmeyen takipçilere seslendi #4İrem Derici, kendisini beğenmeyen takipçilere seslendi #5

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