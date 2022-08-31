İrem Derici: Kırmızı benim rengimdir

Ünlü şarkıcı İrem Derici, en son konserinde kırmızı saten bir elbise giydi.

Kariyeriyle olduğu kadar Instagram paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren İrem Derici, dün akşam Manisa'da konser verdi.

Derici, konserinde saten kumaş kırmızı bir elbise tercih etti.

"Renk körüdür"

Sahneden fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabından yayınlayan Derici, "Kırmızı benim rengimdir, aksini iddia eden de renk körüdür. Teşekkürler." notunu düştü.

Ünlü şarkıcının paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.