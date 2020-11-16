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- İrem Derici, koronavirüse yakalandı
İrem Derici, koronavirüse yakalandı
İrem Derici, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 16.11.2020 - 07:08
- Güncelleme : 16.11.2020 - 09:06
Ünlü şarkıcı İrem Derici, tat ve koku alma duyusunu kaybedince apar topar hastaneye gitti.
Hemen tüm belirtileri gösteren Derici, koronavirüs testi yaptırdı. Derici’nin test sonucu pozitif çıkınca, evde karantinaya alındı.
DİZİDE ROL ALMIŞTI
Sosyal medya hesabından test sonucunu paylaşan Derici'nin, koronavirüsü 'Menajerimi Ara' adlı dizi setinde kapmış olabileceği konuşuluyor.