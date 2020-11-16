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    İrem Derici, koronavirüse yakalandı

    İrem Derici, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 07:08
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 09:06
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    İrem Derici, koronavirüse yakalandı

    Ünlü şarkıcı İrem Derici, tat ve koku alma duyusunu kaybedince apar topar hastaneye gitti.

    Hemen tüm belirtileri gösteren Derici, koronavirüs  testi yaptırdı. Derici’nin test sonucu pozitif çıkınca, evde karantinaya alındı.

    DİZİDE ROL ALMIŞTI

    Sosyal medya hesabından test sonucunu paylaşan Derici'nin, koronavirüsü 'Menajerimi Ara' adlı dizi setinde kapmış olabileceği konuşuluyor.

    İrem Derici, koronavirüse yakalandı #1

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