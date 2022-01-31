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    İrem Derici, Müge Anlı hayranı çıktı

    Şarkıcı İrem Derici, ünlü gazeteci ve televizyoncu Müge Anlı'ya olan sevgisini dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 07:16
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 07:20
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    İrem Derici, Müge Anlı hayranı çıktı

    Başarılı sunucu Müge Anlı, yakın zamanda sosyal medyada fotoğraf paylaşırken filtre kullanımı hakkında dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

    "İNTİHARA SÜÜRÜKLER"

    Anlı, "Fotoğraflarda filtre kullanmak, ciddi bir psikiyatrik rahatsızlık. Bu durum insanı, intihara sürükler. Aynada gördüğün kişiyle, filtre yaptığın fotoğraftaki kişinin aynı olmaması anormal bir durum. İnsan kendisini sevmeli" açıklamasına; fotoğraflarında efekt ve filtre kullanmayı sevdiğini dile getiren İrem Derici'den yorum geldi.

    "DAYANAMIYORUM"

    Derici, "Ne yapayım, dayanamıyorum. Müge Anlı kızıyor diye filtresiz paylaşım yapacağım bundan sonra. Müge Abla'mı kızdıramam..." dedi.

    İrem Derici, Müge Anlı hayranı çıktı #1

    İrem Derici, Müge Anlı hayranı çıktı #2


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