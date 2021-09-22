İrem Derici, bir süredir aşk yaşadığı ileri sürülen Cem Belevi ile katıldığı doğum günü partisinde kendinden geçti.

İrem Derici'nin bir süredir meslektaşı Cem Belevi ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündeminden düşmüyor.

TATİLE ÇIKMIŞLARDI

Bodrum'da baş başa deniz ve güneşin tadını çıkaran ünlü ikilinin, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar iddiaları güçlendirmişti. Konuyla ilgili sorulara yanıt veren İrem Derici, "Sekiz yıllık arkadaşımla tatile gitmem tuhaf bir şey mi? Biz arkadaşız" diye konuşmuştu.

Tüm bu yaşananların ardından sık sık bir araya gelen ikiliden Derici, Belevi'yi yeni şarkı kutlamasında da yalnız bırakmadı.

Cem Belevi arkadaşlarıyla yaptığı partiden İrem Derici'nin dans ettiği anları "Harbiye provasında mısınız İrem hanım?" notuyla paylaştı. Oryantallerle birlikte dans eden İrem Derici dansçılara adeta taş çıkardı.

"İREM FEAT MEZDEKE"

Videoya gelen "İrem Derici feat Mezdeke" yorumlarına kayıtsız kalmayan Derici ise "Neden olmasın kıvraklık desen Derici" yanıtını verdi.

İrem Derici oryantaller gibi oynadı ViDEO