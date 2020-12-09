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    İrem Derici, oyuncu olmak istiyor

    Oyuncu Olarak da ekranda gördüğümüz İrem Derici, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2020 - 10:32
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    İrem Derici, oyuncu olmak istiyor

    Ünlü şarkıcı İrem Derici, bir radyo programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Derici, oyunculuğa yeşil ışık yaktı.

    "KİMSE BOZULMASIN"

    Geçtiğimiz günlerde "Menajerimi Ara" dizisine konuk olan şarkıcı, “Oyunculuk devam edecek mi?” sorusuna, “Sevdim. Ayrıca oyunculuk, müzik sektöründen daha iyi. Şimdi kimse bozulmasın bana ama öyle” yanıtını verdi.

    Derici, dizide gösterdiği performans izleyiciler tarafından olumlu yorumlarla karşılanmıştı.İrem Derici, oyuncu olmak istiyor #1

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