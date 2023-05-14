İrem Derici oyunu kullandı: Bu saatte bile kuyruk var Şarkıcı İrem Derici, sabahın erken saatlerinde ilk sandığa giden isimlerden biri oldu. Derici o anları paylaştığı fotoğrafına, "Kalkın kız yallah oy vermeye." notunu düştü.

ensonhaber.com Milyonların beklediği seçim sonuçlarına saatler kaldı. Aylarca Türkiye genelinde yoğun şekilde devam eden seçim çalışmaları dün akşam saat 18.00'da sona erdi. Ardından yurtta sessizlik hakim oldu. Seçmenler büyük bir heyecanla bugüne odaklandı. Ardından sabah 08.00 itibarıyla okulların bahçelerinde uzun kuyruklar oluştu. Çok sayıda vatandaş, oyunu ilk saatlerde vermeyi tercih etti. Erkenden sandığa gitti Bu isimlerden biri de şarkıcı İrem Derici oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Derici, erken saatte sandığa giderek görevini yerine getirdi. Bu anlardan fotoğraf da paylaşan genç isim, "Kalkın kız yallah oy vermeye" notunu düştü. Hikaye kısmından yaptığı paylaşıma ise, "Bu saatte bile kuyruk var" şeklinde yazdı.