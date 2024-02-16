İrem Derici sahneden sevgilisine yanaşan kadını uyardı! "Manitama yaklaşma" Aşk hayatıyla gündemden düşmeyecen İrem Derici, bir hayranını sahneden rezil etti! Ünlü şarkıcı sevgilisine fazla yakınlaşınca kadını uyarmak zorunda kaldı.

ensonhaber.com

Aşk hayatında hızına yetişilemeyen ünlülerden şarkıcı İrem Derici, son konserinde yaptığı hareketle gündem oldu.

Derici, konserde manitasına yaklaşan bir hayranına ayar verdi.

Şimdilerde Gökhan Fırat'la beraber olan İrem Derici, yine çok aşık olduğu sevgilisini gözünün önünden ayırmıyor.

"Benim manitaya yaklaşma!”

Son konserine de sevgilisini yanında götüren Derici, sevgilisine yaklaşan kadını sahneden uyararak "Benim manitaya yaklaşma!” uyarısında bulundu.

"Sinirim bozuluyor"

Şarkılara uyarı yapmak için kısa bir ara veren "Kırmızılı kadın benim manitaya çok yaklaşmazsan iyi olur. Gökhan’a sinek bile değdiğinde bile sinirim bozuluyor" ifadelerini kullandı.