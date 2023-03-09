İrem Derici, sevgili sözü dinliyor

Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen ünlü isimler listesine adını altın harflerle yazdıran İrem Derici, yaklaşık üç aydır spor hocası Atakan Işıktutan ile birlikte.
Geçtiğimiz hafta sevgilisiyle Amsterdam’da aşk tatili yapan tatil İrem Derici, çok mutlu. Sevgilisi sayesinde düzenli spora da başlayan ünlü şarkıcıyı, Atakan Işıktutan çalıştırmaya başladı.
Sevgilisi ne derse o
Derici yakınlarına, sevgilisinin uyarıları ve önerileri ile sağlıklı beslendiğini söylüyor.
İrem Derici, Atakan Işıktutan ile olan ilişkisini şu sözlerle anlatmıştı:
"Melek gibi bir adam"
Feyyaz Şerifoğlu benim çok yakın arkadaşım. Atakan da Feyyaz’ın kuzeni. Önce sosyal medyadan mesajlaşma başladı.
Gördüğümde onun çok çapkın olduğunu düşünmüştüm. Ama melek gibi adam. Bana çok iyi geliyor. İnanılmaz biri.