İrem Derici, sevgili sözü dinliyor 3 aydır spor hocası Atakan Işıktutan ile aşk yaşayan İrem Derici, yaşam tarzını değiştirdi.

Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen ünlü isimler listesine adını altın harflerle yazdıran İrem Derici, yaklaşık üç aydır spor hocası Atakan Işıktutan ile birlikte.

Geçtiğimiz hafta sevgilisiyle Amsterdam’da aşk tatili yapan tatil İrem Derici, çok mutlu. Sevgilisi sayesinde düzenli spora da başlayan ünlü şarkıcıyı, Atakan Işıktutan çalıştırmaya başladı.

Sevgilisi ne derse o

Derici yakınlarına, sevgilisinin uyarıları ve önerileri ile sağlıklı beslendiğini söylüyor.

İrem Derici, Atakan Işıktutan ile olan ilişkisini şu sözlerle anlatmıştı:

"Melek gibi bir adam"