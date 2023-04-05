İrem Derici, sevgilisi Atakan Işıktutan ile spor salonunda Antrenman sonunda sevgilisiyle fotoğraf çektiren Derici, "Birbirimizi parçalamadan antrenmanı bitirince biz" notunu düştü.

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Kendine has tavrı ve çalkantılı hayatı ile İrem Derici yeniden gündemde.

Aradığı aşkı bir türlü bulamayan Derici şu sıralar, Survivor yarışmacılarından Atakan Işıktutan ile aşk yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde Amsterdam’a giden çift, aşk dolu pozlarını da hesaplarından paylaşarak aşklarını ilan etmişti.

Doludizgin süren ilişkilerine farklı bir soluk getirmek isteyen çift bu kez spora başladı.

Birlikte spor yapan ikili, antrenman sonrasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

İrem Derici’nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

İrem Derici, o karelere “Birbirimizi parçalamadan antrenmanı bitirince biz” notunu düştü.

İşte o pozlar…