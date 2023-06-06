İrem Derici, sevgilisini ağlattı Bir ödül törenine katılan İrem Derici, teşekkür konuşması yaparken sevgilisi Atakan Işıktutan'a duygusal anlar yaşattı.

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Dün akşam gerçekleşen bir ödül törenine katılan İrem Derici, "Yılın Güçlü Kadın Yıldızı" ödülünün sahibi oldu.

Sevgilisiyle geldi

Bir süredir eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile göz önünde doludizgin bir aşk yaşayan İrem Derici, ödül törenine de sevgilisiyle katıldı.

Sesi ve şarkılarıyla adından söz ettiren Derici, ödül aldıktan sonra bir teşekkür konuşması yaptı.

"Ah be adam"

Derici konuşma yaparken onu kayda alan Atakan Işıktutan ise duygusal anlar yaşadı. Instagram hesabından Işıktutan'ın duygulandığı anları paylaşan Derici, "Ah be adam" notunu yazdı.

Ünlü şarkıcı, bir paylaşımında da heyecandan konuşmasında söz etmediği sevgilisine teşekkür etti.