İrem Derici takipçisinin kalçasına yaptığı yoruma sessiz kalmadı: Yok be pörsük Aşk hayatı kadar fiziği de konuşulan ünlü şarkıcısının son günlerce paylaşımları dikkat çekerken bir takipçisi kalçasını işaret ederek, "Onu da mı yaptırdın. Taş gibi bir şey oldun" yorumunu yaptı.

ensonhaber.com Ünlü isimler sosyal medya hesaplarında paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Uzun yıllardır aşkı arayan ünlü isimlerden biri de şarkıcı İrem Derici. Survivor yarışmasıyla tanınan spor hocası sevgilisi Atakan Işıktutan ile düzenli olarak spor yapmaya başlayan İrem Derici, fazla kilolarından kurtuldu. Gittikçe güzelleşen ve spora devam eden İrem Derici Instagram hesabında aktif bir şekilde paylaşım yapıyor. Işıktutan ile aşk yaşayan Derici, mutluluk pozlarını Instagram hesabında takipçileriyle paylaşıyor. "Yok be pörsük. Pozdan öyle çıkmış" Ünlü şarkıcı gün içerisinde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekerken şimdi de kalçasının ön plana çıktığı kareler paylaştı. Bir takipçisi kalçasına "Onu da mı yaptırdın. Taş gibi bir şey oldun" yorumunu gören ünlü şarkıcının cevabı gecikmedi. Derici takipçisine "Yok be pörsük. Pozdan öyle çıkmış..." ifadelerini kullandı.