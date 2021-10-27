İrem Derici: Uyku sersemi Lerzan Mutlu'ya terbiyesiz mesajlar attım

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Lerzan Mutlu ile arasında geçen olayı anlattı.

YouTube’da yayınlanan bir programa konuk olan İrem Derici, arasının bir ara açık olduğu Lerzan Mutlu hakkında konuştu.

O akşam erkek arkadaşıyla birlikte evde olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, olayın nasıl olduğunu anlattı:

"HOPARLÖRÜMÜN SUÇU"

“30 Haziran akşamı evde küçük bir flörtüm oldu. Müziği biraz açmışım. Öyle saçma sapan bir hoparlörüm var ki, şarjı dolunca kendini tekrar açıyor. Bir açılmış, hoparlörden müzik sabah 7’ye kadar bangır bangır. Sızmışım duymadım.

"TÜRKİYE ÇALKALANIYOR"

Sabah bir kalktım, (Lerzan Mutlu’nun paylaşımlarıyla) Türkiye çalkalanıyor. Uyku sersemi Lerzan’a bayağı terbiyesizce mesajlar attım, ona rağmen beni affetti. Kendisinden özür diledim.

"GELDİLER BANA SABAH SABAH"

Lerzan Mutlu ile yaşadığımız olayın ertesi günü, Demet Akalın bir yorumun altına ‘En nefret ettiğim şey, ne kadar büyük bir saygısızlık’ gibi bir şey yazmış. Geldiler sabah sabah bana. Herkes her şeye yorum yapmamalı.

"BENİ ÜZÜYOR"

Ünlülerin magazin sayfaları altında olayları yorumlamasına karşıyım. Ekran görüntüsü alarak Demet’i engelledim. Çünkü artık beni üzüyor, ben ona hiçbir şey yapmıyorum.”







