İrem Derici ve Atakan Işıktutan kavuşması İrem Derici, sevgilisi Atakan Işıktutan Alaçatı'dan döner dönmez kavuşma pozunu paylaştı.

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35 yaşındaki ünlü şarkıcı İrem Derici, birkaç aydır kendisinden 6 yaş küçük, eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşıyor.

Rizeli bir sevgili istediğini dile getiren İrem Derici, sonunda aradığı aşkı Rizeli Atakan'da buldu.

Çift hafta sonu işleri nedeniyle ayrı kalmış, Işıktutan Alaçatı’da erkek arkadaşlarıyla iki gün geçirmişti.

Yatak pozu

İrem Derici, sosyal medyadan geri çağırdığı sevgilisine önceki gün kavuştu.

Köpeği Rudeboy ve Atakan Işıktutan’ı da alarak yatak pozu verdi.

Öte yandan Atakan Işıktutan, aşk iddiaları ilk çıktığından bu sorulara; "Arkadaşlar ben alışık değilim böyle kameralara, teşekkür ederim. Rizelilere selamlar." demiş ve kahkaha atmıştı.