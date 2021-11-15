İrem Derici'dan aşk itirafı

Aşk hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan İrem Derici, sosyal medya hesaplarında yaptığı yorum ve paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

34 yaşındaki ünlü şarkıcı İrem Derici, şarkıları kadar sosyal medyada paylaşımlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Derici, önceki gün Twitter hesabı üzerinden aşk hayatıyla ilgili bilinmeyen bir ayrıntıyı paylaştı.

"İREM DERİCİ'NİN AŞK HAYATI"

Derici, Twitter üzerinden kendisini etiketleyerek "Şansım İrem Derici'nin aşk hayatı gibi hiç yolunda gitmiyor. Bu nasıl şanssızlık." yazan takipçisine iddialı bir cevap verdi. Derici, sürekli gündeme gelen ilişki konusuyla ilgili "Yoo gidiyor ben ayakta sizi yiyorum aylardır." yanıtını verdi.

Diyet ve sporla istediği forma kavuşan Derici, sütyenli fotoğrafını "Masallara inanma ama bizim fantezilerimiz var." notunu düştü.