İrem Derici'den bikinili poz

'Alnıma keriz yazdıracağım' diyen İrem Derici, bikinili fotoğraf paylaştı.

Kendisi gibi şarkıcı Cem Belevi tarafından defalarca kez aldatıldığı ortaya çıkan İrem Derici, "35 dövmem var, yaşım gibi 35. Yeni bir dövme yaptırıyorum. Alnıma 'Enayi' ya da 'Keriz' yazdıracağım" diyerek gündem olmuştu.

Zor günler geçiren Derici, aşk acısını geride bırakmaya çalışıyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen İrem Derici son olarak beyaz bikini üstünü giyip ayna karşısına geçti.

"Mermiye zam"

Derici paylaşımına "Mermiye zam diye ben" notunu yazdı.