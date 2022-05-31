Petrol
119.3
1.45%
Euro
17.6208
-0.25%
Dolar
16.3845
0.03%
Altın
976.51
-0.10%
Borsa
2527
-3.49%
Bitcoin
519.027
5.04%
BTXN Coin
12.53
-1.57%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    İrem Derici'den bikinili poz

    'Alnıma keriz yazdıracağım' diyen İrem Derici, bikinili fotoğraf paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 07:22
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 07:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İrem Derici'den bikinili poz

    Kendisi gibi şarkıcı Cem Belevi tarafından defalarca kez aldatıldığı ortaya çıkan İrem Derici, "35 dövmem var, yaşım gibi 35. Yeni bir dövme yaptırıyorum. Alnıma 'Enayi' ya da 'Keriz' yazdıracağım" diyerek gündem olmuştu.

    Zor günler geçiren Derici, aşk acısını geride bırakmaya çalışıyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen İrem Derici son olarak beyaz bikini üstünü giyip ayna karşısına geçti.

    "Mermiye zam"

    Derici paylaşımına "Mermiye zam diye ben" notunu yazdı.

    İrem Derici den bikinili poz #1

    İrem Derici den bikinili poz #2

    İrem Derici den bikinili poz #3

    İrem Derici den bikinili poz #4

    İrem Derici den bikinili poz #5


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Merve Boluğur: Bence herkes eşit güzellikte
    Magazin

    Merve Boluğur: Bence herkes eşit güzellikte

    Bomba paniği yaşatan şüphelinin, ifadesi ortaya çıktı
    3. Sayfa

    Bomba paniği yaşatan şüphelinin, ifadesi ortaya çıktı

    Görüş Bildir