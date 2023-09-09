İrem Derici'den büyük aşka ilişkin açıklama! 8 ay muhteşem bir şey yaşadık

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Magazin dünyasının gözde çiftinden kötü haber geldi...

Şarkıcı İrem Derici, 8 ay Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşadı.

Uzun yıllardır hareketli olan aşk hayatında mutluluğu yakalayan Derici, sevgilisiyle her anlarını sosyal medyadan paylaştı.

Büyük aşk bitti

İlişkileri dolu dizgin devam eden çifte evlenecekleri gözüyle bakıldı.

Son olarak ikili aldıkları son kararla hayranlarını üzdü.

Derici, kendisinden 7 yaş küçük olan Işıktutan ile ayrıldıklarını açıkladı.

"Ayrılmamızın mantıklı olacağını düşündük"

Ayrılık haberinin duyulmasının ardından Instagram hesabından yazılı bir paylaşım yapan Derici, şu ifadeleri kullandı:

Haberler girmeye başladı, biz baştan konuşalım da kimse komplo teorilerine girmesin. 8 ay muhteşem bir şey yaşadık Atakan'la, hala benim için dünyanın en kıymetli insanı. Ama korkunç yoğun tempolarda çalışıyoruz ve yorgunuz. Birbirimize vakit ayıramaz olduk. Ayrılmamızın mantıklı olacağını düşündük, yıpranmamak ve sonrasında daha da kırılmamak adına. Bana hiç yaşamadığım bir sevgi yaşattığın için sana çok teşekkür ederim, iyi gününde de kötü gününde de ilk arayacağın insan benim bunu unutma tanıdığım en beyefendi adam.