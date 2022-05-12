Cem Belevi'yle yaşadığı ayrılık süreciyle konuşulan İrem Derici, ünlü şarkıcıya konserinden mesaj yolladı.

Kendisini ikinci kez aldattığı için 'çeyrek popçu' diye seslendiği Cem Belevi'den ayrılan İrem Derici, durmak bilmiyor.

Cem Belevi'nin "Ben aşk şarkıları yazan, hisleriyle hareket eden adam gibi seven bir adamım. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum, yok aldatma..." sözlerine karşılık İrem Derici, oldukça sinirlenmişti.

Kızgınlığı geçmeyen Derici, son olarak Instagram hesabında paylaştığı bir konser kesitiyle eski sevgilisine göndermede bulundu.

Toplu beddua

Şarkıcının kahkahayla not düşerek paylaştığı videoda İrem Derici, 'Acemi Balık' şarkısınının "Beni kalbimden vuranlar var ya" sözlerini söylüyor. Konserden seyircilerin bir kısmı ise bağırarak "Allah belasını versin" dediği duyuluyor.

İrem Derici'den Cem Belevi'ye konserden gönderme VİDEO



İki telefon kullanıyor

İrem Derici'nin, Cem Belevi'nin arabasının torpidosunda ikinci bir cep telefonu yakaladığı ve Belevi'nin bu telefon vasıtasıyla başka kızlarla konuştuğu iddia edilmişti.