İrem Derici’den eğlenceli paylaşım

Şarkıcı İrem Derici, 2022’ye veda videosu paylaştı. Derici, sene boyunca çalıştığını ve uyumadığını gösteren eğlenceli bir paylaşım yaptı.

2022’nin bitmesine sayılı günler kaldı.

Acı tatlı bir yılı daha geride bırakırken, 2023’ün iyi geçmesini temenni edenler şimdiden dileklerini tutmaya başladı.

Ünlülerin hareketli yılı

Pandeminin etkisini yitirdiği bu yılı ünlüler de hareketli geçirdi.

Konserden konsere koşan şarkıcılar, gecesini gündüzüne kattı.

Sevenlerinden kopamadı

Sahnelerin tozunu attıran o isimlerden biri de İrem Derici’ydi.

Adeta dinlenmeden çalışan şarkıcının tüm zamanı da yollarda geçti.

Kısa süreli rahatsızlıklarına rağmen Derici, yine de sevenlerinden uzak kalmadı.

İrem Derici'den eğlenceli paylaşımlar VİDEO

“Bu Gece Uyumamışam”

Şarkılarıyla olduğu kadar paylaşımlarıyla da hayranlarının gönlünde taht kuran Derici, 2022’nin kendisi açısından nasıl geçtiğini kısa bir video ile duyurdu.

Urfa sıra gecelerinin vazgeçilmezi “Bu Gece Uyumamışam” türküsü eşliğinde ekibi ile alkış tutan Derici, bu anları “2022 nasıl mı geçti? UYUMAMIŞAZ” notuyla paylaştı.

Mustafa Sandal’ı da kattı

Şarkıcının paylaşımı binlerce beğeni aldı, yorum yağmuruna tutuldu.

Derici’nin hemen ardından Mustafa Sandal ile yaptığı paylaşım da takipçilerini gülümsetti.

İrem Derici'nin Instagram paylaşımlarından bazıları şöyle: