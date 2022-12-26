Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8628
0.13%
Dolar
18.6898
0.05%
Altın
1.08
0.11%
Borsa
5520
1.20%
Bitcoin
319.575
-0.02%
BTXN Coin
6.49
-1.66%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    İrem Derici’den eğlenceli paylaşım

    Şarkıcı İrem Derici, 2022’ye veda videosu paylaştı. Derici, sene boyunca çalıştığını ve uyumadığını gösteren eğlenceli bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 13:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İrem Derici’den eğlenceli paylaşım

    2022’nin bitmesine sayılı günler kaldı.

    Acı tatlı bir yılı daha geride bırakırken, 2023’ün iyi geçmesini temenni edenler şimdiden dileklerini tutmaya başladı.

    Ünlülerin hareketli yılı

    Pandeminin etkisini yitirdiği bu yılı ünlüler de hareketli geçirdi.

    Konserden konsere koşan şarkıcılar, gecesini gündüzüne kattı.

    Sevenlerinden kopamadı

    Sahnelerin tozunu attıran o isimlerden biri de İrem Derici’ydi.

    Adeta dinlenmeden çalışan şarkıcının tüm zamanı da yollarda geçti.

    Kısa süreli rahatsızlıklarına rağmen Derici, yine de sevenlerinden uzak kalmadı.

    İrem Derici'den eğlenceli paylaşımlar VİDEO

    “Bu Gece Uyumamışam”

    Şarkılarıyla olduğu kadar paylaşımlarıyla da hayranlarının gönlünde taht kuran Derici, 2022’nin kendisi açısından nasıl geçtiğini kısa bir video ile duyurdu.

    Urfa sıra gecelerinin vazgeçilmezi “Bu Gece Uyumamışam” türküsü eşliğinde ekibi ile alkış tutan Derici, bu anları “2022 nasıl mı geçti? UYUMAMIŞAZ” notuyla paylaştı.

    İrem Derici’den eğlenceli paylaşım #1

    Mustafa Sandal’ı da kattı

    Şarkıcının paylaşımı binlerce beğeni aldı, yorum yağmuruna tutuldu.

    Derici’nin hemen ardından Mustafa Sandal ile yaptığı paylaşım da takipçilerini gülümsetti.

    İrem Derici’den eğlenceli paylaşım #2

    İrem Derici'nin Instagram paylaşımlarından bazıları şöyle:

    İrem Derici’den eğlenceli paylaşım #3

    İrem Derici’den eğlenceli paylaşım #4

    İrem Derici’den eğlenceli paylaşım #5

    İrem Derici’den eğlenceli paylaşım #6

    İrem Derici’den eğlenceli paylaşım #7

    İrem Derici’den eğlenceli paylaşım #8

    İrem Derici’den eğlenceli paylaşım #9

    İrem Derici’den eğlenceli paylaşım #10


    Gaziantep FK'nın kırmızı kart beklediği pozisyon
    Futbol

    Gaziantep FK'nın kırmızı kart beklediği pozisyon

    Hakkari'de kayıp koyunlarını ararken, uçurumdan düşerek öldü
    3. Sayfa

    Hakkari'de kayıp koyunlarını ararken, uçurumdan düşerek öldü

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!
    Advertorial

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!

    Görüş Bildir