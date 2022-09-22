Petrol
90.31
0.53%
Euro
18.2059
0.98%
Dolar
18.3642
0.20%
Altın
984.27
-0.23%
Borsa
3282
1.13%
Bitcoin
355.915
0.92%
BTXN Coin
8.14
2.64%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    İrem Derici'den itiraf var

    Beyaz bikinisiyle büyüleyen İrem Derici, yaşının artık geçtiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 12:16
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 13:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İrem Derici'den itiraf var

    Her yaptığı her konuştuğu olay olan ünlü isimlerden İrem Derici, sosyal medya hesabında yapığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

    Tatil yapıp deniz ve güneşin tadını çıkaran ünlü şarkıcı İrem Derici, bu keyifli anları Instagram hesabında paylaşmaktan da geri durmuyor.

    Derici, derin göğüs dekolteli tekne pozuyla beğeni toplarken dikkat çeken bir de açıklamada bulundu.

    "3 gündür aynı bikiniyleyim"

    Ömründe ilk kez tekne tatili yaptığını söyleyen İrem Derici, "Ölmedim kalmadım çok şükür. Bir buçuk valizle geldim. 3 gündür aynı bikiniyleyim. Asla duş almadım.Tuzlu sudan keçe gibi oldum. Sürekli köpüş gibi yiyoruz." ifadelerini kullandı.

    İrem Derici den itiraf var #1

    "Yaşım geçti"

    Tekne tatilinin korkunç bir şey olduğunu söyleyen İrem Derici, "İnanamıyorum! Artık yaşım biraz geçmiş.Güneşin altında maksimum 5 dakika yatıyorum. Sonra ağlayarak aşağıya iniyorum. Ama tatil, tatildir. Dün 12 saat uyudum. Tekne beşik gibi salladıkça uyudum." diyerek kendini ti'ye aldı.

    İrem Derici den itiraf var #2


    'TOKİ’ye borcu olanlar için indirim kampanyamız hazır'
    Emlak

    'TOKİ’ye borcu olanlar için indirim kampanyamız hazır'

    Eşi tarafından 49 bıçak darbesi ile öldürüldü
    3. Sayfa

    Eşi tarafından 49 bıçak darbesi ile öldürüldü

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir