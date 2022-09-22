İrem Derici'den itiraf var

Beyaz bikinisiyle büyüleyen İrem Derici, yaşının artık geçtiğini söyledi.

Her yaptığı her konuştuğu olay olan ünlü isimlerden İrem Derici, sosyal medya hesabında yapığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Tatil yapıp deniz ve güneşin tadını çıkaran ünlü şarkıcı İrem Derici, bu keyifli anları Instagram hesabında paylaşmaktan da geri durmuyor.

Derici, derin göğüs dekolteli tekne pozuyla beğeni toplarken dikkat çeken bir de açıklamada bulundu.

"3 gündür aynı bikiniyleyim"

Ömründe ilk kez tekne tatili yaptığını söyleyen İrem Derici, "Ölmedim kalmadım çok şükür. Bir buçuk valizle geldim. 3 gündür aynı bikiniyleyim. Asla duş almadım.Tuzlu sudan keçe gibi oldum. Sürekli köpüş gibi yiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yaşım geçti"

Tekne tatilinin korkunç bir şey olduğunu söyleyen İrem Derici, "İnanamıyorum! Artık yaşım biraz geçmiş.Güneşin altında maksimum 5 dakika yatıyorum. Sonra ağlayarak aşağıya iniyorum. Ama tatil, tatildir. Dün 12 saat uyudum. Tekne beşik gibi salladıkça uyudum." diyerek kendini ti'ye aldı.