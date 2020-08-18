İrem Derici'den Lider Şahin'e sert cevap

İrem Derici’den, eski sevgilisi Lider’e ‘benim sayemde’ göndermesi

Şarkıcı Selami Şahin’in büyük oğlu Lider Şahin, bir dönem şarkıcı İrem Derici ile birlikte olmuştu.

"1 SENE KADAR SÜRDÜ"

Yaklaşık bir yıllık birlikteliklerini sonlandırdıktan sonra birbirleri hakkında yorumda bulunmayan çiftten Lider Şahin, verdiği röportajda eski aşkı İrem Derici için “İlişkimiz 1 sene kadar sürdü diye hatırlıyorum. Güzel zamanlarımız oldu, güzel hatırlıyoruz birbirimizi.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

"BENİM SAYEMDE RÖPORTAJ VERİYORSUN"

Şarkıcı İrem Derici, eski sevgilisinin verdiği bu röportajı öğrendikten sonra sosyal medya hesabından dikkat çeken bir göndermede bulundu ve “O zor hatırladığın ilişki sayesinde veriyorsun o röportajı da haydi neyse.” şeklinde bir açıklamada bulundu.