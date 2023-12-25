İrem Derici'den Murat Boz itirafı geldi: "Bayıltıp kaçırım" Yaz kış konser maratonu sürdüren ünlü şarkıcı İrem Derici, meslektaşı Murat Boz'a övgüler yağdırdı.

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Özel hayatıyla gündemden düşmeyen 36 yaşındaki İrem Derici, geçtiğimiz aylarda gönlünü kendisinden yedi yaş küçük sporcu ve eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'a kaptırmıştı.

Evlenmesi beklenen çiftten kötü haber gelmiş; sevgilisinin ailesiyle tanışmış olan İrem Derici, Atakan Işıktutan ile ayrıldıklarını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Ünlü popçunun, ayrılıktan kısa bir süre sonra yönetmen ve fotoğrafçı Gökhan Fırat'la aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.

Sevgilisinin kendisine sımsıkı sarıldığı bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Derici, "Ve özlediğinde hırçınlaşanlar vardır" mesajıyla aşkını ilan etmişti.

İrem Derici, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Kariyerinden özel hayatına samimi açıklamalarda bulunan Derici, yine adından söz ettirmeyi başardı. "En çok kiminle düet yapmak istiyorsun?" sorusuna şu yanıt veren Derici, şunları söyledi:

'Bizim yüzümüz gülmesin mi?'

"Murat Boz'la düet çok istiyorum. Zaten ona da yedi ay önce 'Yeter! İki yılda bir Ebru Gündeş'le düet yapıyorsun. Bizim yüzümüz gülmesin mi?' diye mesaj atmıştım.

"Murat hayvan gibi iyi dans eden biri"

Murat hayvan gibi iyi dans eden biri. Başkaları Edis diyor ama ben en çok Boz dans ederken keyif alıyorum. Murat'la beraber bir düet yapıp, klipte dans etmeyi çok istiyorum. Valla gerekirse bayıltıp kaçırır ama yine o düeti yaparım."