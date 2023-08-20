İrem Derici'den takipçisine annelik cevabı Atakan Işıktutan ile aşk yaşayan ve sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı İrem Derici, bir takipçisinin annelik hakkında yaptığı yoruma cevap verdi.

ensonhaber.com

Aradığı aşkı Atakan Işıktutan sayesinde bulan İrem Derici, geçtiğimiz günlerde aileye girdi.

Işıktutan'ın annesiyle tanışan İrem Derici'nin aileye girmesi sonrası ise evlilik teklifi aldığı iddia edildi.

Konu hakkında açıklama yapmayan Derici'bu defa annelik üzerine yorumlar yapılmaya başlandı.

"Senden çok güzel anne olur İrem"

8.8 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından konserde 'Aşk Eşittir Biz' şarkısını söylediği anları paylaşan şarkıcı, gönderisine; "Sene 2015. Uzun süredir söylemiyordum sahnede, çok iyi geldi. Bugüne kadar yorumladığım en naif şarkılardan biri, net" mesajını yazdı.

Ünlü ismin kısa sürede 58 binden fazla beğeni alan paylaşımına yüzlerce yorum yapıldı. Bir takipçisi Derici'ye, "Senden çok güzel anne olur be İrem" yazınca; şarkıcı kayıtsız kalamadı.

"Uğraşamam"

İrem Derici, bu yorum karşısında şu cevabı verdi:

"Hiç uğraşamam, boşa masraf.