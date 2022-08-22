İrem Derici'nin konser sonrası paylaşımı

İrem Derici Antalya konseri sonrası kan ter içinde kaldı.

Her yaptığı olay olan ünlü şarkıcı İrem Derici, önceki akşam Antalya’da sahne aldı.

Sevilen şarkılarını Antalyalı hayranları için seslendiren İrem Derici, unutulmaz bir gece yaşattı.

Antalya konserinde havanın sıcaklığıyla beraber sırılsıklam olan İrem Derici gecenin lerleyen saatlerinde sahnede zor anlar yaşadı.

"Müthişti"

Konser bitimi son halini paylaşan İrem Derici "Ben 2'ye kadar duş alsam ancak paklanırım. Arkadaşlar o kadar her şeye bedel ki çok eğlendim müthiş bir konserdi" sözlerini kullandı.

"Kurumadı"

O hallerini Instagram'da paylaşan birine ise şu sözleri kullandı; "Allah sesime zeval vermesin, ter dediğin nedir kurur. KURUMADI"