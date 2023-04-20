İrem Derici'nin yeni imajını sevgilisi beğendi Ünlü şarkıcı İrem Derici saçlarını kestirip rengini de değiştirdi.

ensonhaber.com

Survivor yarışmacılarından Atakan Işıktutan ile birlikte olan ünlü şarkıcı İrem Derici, aradığı aşkı sonunda bulmuş gibi.

Sevgilisiyle aşk pozlarını paylaşan İrem Derici imaj değiştirdi.

Ömer Tiryaki'nin yaptığı saçlarını paylaşan Derici "Renge ayrı, kesime ayrı düştüm yine Bambaşkasın be adam." dedi.

Açlıktan ne dediğimizi bilemedik"

Derici'nin yeni imajına sevgilisinden hemen "Selam" yorumu geldi. Derici ise sevgilisine "Ya bi’ de boşver boyatma diyordun, tısssss aşkım, tıssss!" yanıtını verdi. Sevgilisi ise "Açlıktan ne dediğimizi bilemedik" dedi.