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- İrem Derici'ye para yağdı
İrem Derici'ye para yağdı
“10 milyon liram olsa müziği bırakırım” diyen İrem Derici'ye, şarkıcılığı bırakması için para yolladılar.
- Haber Merkezi
- 28.05.2020 - 10:32
Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın Instagram'da yaptığı canlı yayına, önceki akşam İrem Derici konuk oldu.
IBAN VERDİ
Derici'ye, “10 milyon liram olsa müziği bırakırım.” sözleri hatırlatıldı. Derici, “Valla bırakırım. Hatta IBAN vereyim, o parayı yollasınlar müziği bırakayım.” diyerek hesap numarasını verdi.
"TELEFONUM KİLİTLENDİ"
Derici, yayını izleyenlerin hesabına para göndermeye başlaması üzerine yaşadığı şaşkınlığı “Telefonum kilitlendi, para yağıyor. Bu kadar mı yük oldum?” sözleriyle dile getirdi.
"ŞAKA YAPTIM" DEDİ
Şarkıcı daha sonra şaka yaptığını belirterek, hesabına gelen paraları sokak hayvanları yararına bağışlayacağını açıkladı.