İrem Helvacıoğlu, ayrılığı itiraf etti

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, sevgilisi Eser Alp'ten ayrıldığını doğruladı.

Bir süredir ATV'de yayınlanan 'Baş Belası' dizisinde başrol oynayan İrem Helvacıoğlu, röportaj verdi. Samimi açıklamalarda bulunan Helvacıoğlu, aşk hayatıyla ilgili konuştu.

AYRILIK İTİRAFI

Karşı cinste bencillikten hiç hoşlanmadığını söyleyen ünlü oyuncu, konu aşktan açılmışken kalbinin boş olduğunu söyledi ve sevgilisi Eser Alp'ten ayrıldığını itiraf etti.

20 GÜN OLDU

Helvacıoğlu, ayrılığın detaylarına ilişkin konuşmak istemezken, "Barışma ihtimaliniz var mı?" sorusuna, "O konulara girmeyelim." diyerek yanıt verdi. Güzel oyuncu, sevgilisinden henüz 20 gün önce ayrıldığını da söyledi.