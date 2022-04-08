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    İrem Helvacıoğlu: Bazı insanlar çok acımasız

    Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Defne rolüne hayat verecek olan İrem Helvacıoğlu, sosyal medyada pek takılmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 07:13
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 07:21
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    İrem Helvacıoğlu: Bazı insanlar çok acımasız

    "Annenin Sırrıdır Çocuk" ile ekrana dönen oyuncu İrem Helvacıoğlu, samimi açıklamalarda bulundu.

    Helvacıoğlu, sosyal medyayı gerektiği kadar kullandığını söyledi.

    "Hadsizlik had safhada"

    Sosyal medyada yöneltilen eleştirilerin dozunun kaçtığını söyleyen oyuncu İrem Helvacıoğlu “Hadsizlik had safhada. Resmen yargılıyorlar. Bazı insanlar çok acımasız. Bundan da keyif aldıklarını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

    İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Nefes rolüyle hafızalara kazınmıştı.

    İrem Helvacıoğlu: Bazı insanlar çok acımasız #1

    İrem Helvacıoğlu: Bazı insanlar çok acımasız #2


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