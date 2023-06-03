İrem Helvacıoğlu: Dizi partneriyle aşk yaşamaya sıcak bakıyorum Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu bir dergiye verdiği röportajda; "Dizi partneriyle aşk yaşamaya sıcak bakıyorum. Oyuncunun ruhunu ve şartlarını sanırım yine bir oyuncu en iyi anlıyor" ifadelerini kullandı.

Son olarak Yürek Çıkmazı dizisi ile karşımıza çıkan İrem Helvacıoğlu, Türkiye'nin başarılı oyuncuları arasında yer alıyor.

Sen Anlat Karadeniz dizisi ile parlayan oyuncu, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

Çekimlerde de güzelliğini sergileyen İrem Helvacıoğlu, verdiği röportajla ise herkesi şaşırttı.

Dizi aşkına sıcak baktığını söyledi

MAG Dergi'ye röportaj veren İrem Helvacıoğlu, “Dizilerde birçok oyuncuyu partner aşklarıyla görüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Özel hayatımı, günlük rutinlerimi daha uzaktan yaşıyorum, bugüne kadar bir tercihti bu aslında ama artık neden olmasın diye düşünmüyor değilim.

Oyuncunun ruhunu ve şartlarını sanırım yine bir oyuncu en iyi anlıyor. Hem ben bu duruma zaten sıcak bakıyorum. Yaşıyorum da ama siz görmemiş olabilirsiniz belki.”

İrem Helvacıoğlu ayrıca kişisel gelişime önem verdiğini de belirtti:

“Oyunculuğun temelinde psikoloji ve sosyoloji olmazsa olmaz. Bir karakter oluşturabilmek için bize verilen karakter bilgilerini, karakteri oluşturmakta kullanırız. Kişisel gelişime önem veriyorum, çünkü her yeni bilgi farklı tepki demektir.”