İrem Helvacıoğlu estetik yaptırdı

Burun estetiği yaptıran ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu tartışma yarattı.

Disney Plus projesi Kaçış'ta Engin Akyürek ile birlikte rol alan İrem Helvacıoğlu, yenilendi.

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan İrem Helvacıoğlu'nun son pozunda yüzündeki değişiklik dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Kemerli ve büyük bir burna sahip olan güzel oyuncu burun estetiği yaptırdı.

Takipçiler yine ikiye bölündü

İrem Helvacığolu'nun estetikli hali ise hayranlarını ikiye böldü.

Başarılı oyuncu için "Eski hali daha güzel di" diyen kadar, "Yakışmış" diyen de oldu.