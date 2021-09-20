İrem Helvacıoğlu kano üzerinde poz verdi

'Baş Belası' dizisinde Seçikn Özdemir ile başrolleri paylaşan İrem Helvacıoğlu, projenin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz hafta uzun süredir aşk yaşadığı Eser Alp ile ayrıldığını itiraf etmişti. Helvacıoğlu, üç yıldır birlikte olduğu Eser Alp ile ayrıldığını “Kalbim boş, ilişkim bitti” diye açıklamıştı.

"YAZ ŞİMDİ BAŞLIYOR"

İlişkisini sonlandıran Helvacıoğlu, arkadaşlarıyla tatile gitti. Kiraladıkları teknede poz veren oyuncu; “Yaz benim için şimdi başlıyor” yazmıştı.

Ardından gittikleri koyda yeşil bikinisiyle objektiflere poz veren 31 yaşındaki ünlü isim, paylaşımına "Yeşilin elli tonu" notunu düşmüştü. Helvacıoğlu'na yakın dostları ve hayranlarından beğeni ve yorum yağmıştı.

KANO POZU

Keyifli anlarını yayınlamaya devam eden güzel oyuncu, son olarak kano üzerinde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Karışık renkli bir mayo giymeyi tercih ettiği görülen İrem Helvacıoğlu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.