İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar evliliğinde kriz var iddiası! Önce sildiler sonra eklediler

Haber Merkezi

35 yaşındaki güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz aylarda iş insanı Ural Kaspar ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ekim ayında evlilik kararı alan çift, 28 Ekim 2024'te evlenmişlerdi.

Geçtiğimiz haftalarda İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın bebek beklediği öğrenilmişti. 3 aylık hamile olan ünlü oyuncu aşerdiği şeyleri de açıklamıştı.

"TABAĞA BAK"

İrem Helvacıoğlu'nun bir arkadaşı, çekirdek, çikolata ve jelibon gibi atıştırmalıkları yediği anı fotoğrafladı sonrasında da gönderiye "Beslenmeye göre cinsiyet tahminleri alalım. Tabağa bak" notunu düşmüştü.

Bu Instagram paylaşımı sonrası her şeyin yolunda olduğu mesajını veren çiftten şoke eden bir olay geldi. Bir anda magazin gündeminde yer alan bu olay sonrası ikiliden henüz açıklama gelmedi.

TAKİPTEN ÇIKTI

Çift, Instagram hesaplarından bir anda birbirlerini takipten çıktılar. Ayrılacaklar iddiası ortaya atılan çift, dakikalar sonra tekrar birbirlerini takip etmeye başladılar.