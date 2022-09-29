İrem Sak, başörtüsü taktı

Güzel oyuncu İrem Sak, yeni projesinde başörtülü bir kadını canlandırıyor.

Uzun zamandır ekranlarda ismini ve kendini görmediğimiz senarist ve oyuncu Gülse Birsel beklenen haberi verdi ve müjdeyi patlattı.

Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jet Sosyete dizileri ve Aile Arasında filminin senaristi ve oyuncularından olan Gülse Birsel'in yeni komedi filmi Yılbaşı Gecesi oldu.

Kadrosu adeta yıldızlar geçidi gibi olan filmin yıl sonunda yayınlanması bekleniyor.

"Pisti boşaltalım"

Filmi sosyal medya hesabından duyuran Gülse Birsel, "Hiç tanımadığınız site komşularınızı aniden yılbaşı akşamına davet etmek. Nasıl fikir? Pisti boşaltalım, filmimiz geliyor. " ifadelerini kullandı.

Bir süre önce çekimlerine başlanan filmin ses getirecek kadrosunda Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Gülse Birsel, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu, Zeynep Güngör yer alıyor.

İrem Sak, başörtülü

Kadroda yer alan güzel oyuncu İrem Sak, sosyal medyada gündem oldu. Yeni projesinde başörtülü bir kadını canlandıran Sak'a yorum yağdı.