İrem Sak: Furkan Korkmaz'la arkadaşız

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile görüntülenen ve aralarında çıkan aşk dedikodularına yanıtsız kalan İrem Sak, sessizliğini bozdu

Ünlü oyuncu İrem Sak, geçtiğimiz hafta NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen basketbolcu Furkan Korkmaz ile Yeniköy'de görüntülenmişti.

"NEREDEN ÇIKTINIZ"

Bir anda kameraları karşısında gören İrem Sak, şaşkınlığını gizleyememiş ve "Aman, siz nereden çıktınız!" diyerek, tepkisini dile getirmişti.

"YEMEK YEDİK SADECE"

Aşk soruları karşısında sessiz kalan ikiliden İrem Sak, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu, Furkan Korkmaz hakkında, "Beraber yemek yedik, sadece arkadaşız." diyerek, "aşk" söylentilerini reddetti.



